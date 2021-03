L1 : Cuisance offre trois points à l'OM version Sampaoli !

Dans : Ligue 1, OM, Rennes.

22e journée de Ligue 1- match en retard

Stade Vélodrome

OM bat Rennes : 1 à 0

But : Cuisance (89e) pour l'OM

Jorge Sampaoli faisait ses grands débuts sur le banc de l’OM, tout comme Bruno Genesio sur celui de Rennes, ce mercredi. Et c’est le coach argentin qui a signé sa première victoire avec Marseille (1-0).

Reporté après les graves incidents intervenus à la Commanderie fin janvier, le match OM-Rennes opposait deux formations qui espèraient toujours décrocher un ticket européen au coup d'envoi, malgré un gros trou d’air. Pour cela, le nouvel entraîneur marseillais alignait une formation résolument offensive. Et après seulement 4 minutes de jeu, Marseille pensait pouvoir passer devant au score, l’arbitre accordant un penalty pour une main supposée de Nyamsi, mais après usage de la VAR, l’officiel revenait à juste titre sur sa décision. Durant une première période durant laquelle l’OM a montré de la bonne volonté, c’est Milik qui s’est procuré la plus grosse occasion, mais Gomis veillait au grain (34e).

Après la pause, Marseille continuait à faire l’essentiel du jeu, mais c’est pourtant Terrier qui était proche de donner l’avantage à Rennes, la frappe de l’ancien joueur de Lyon s’écrasant sur la transversale du but de Mandanda (75e). Une action qui calmait l’OM, malgré les changements de Sampaoli, et pourtant, c’est Cuisance, entré à la 80e à place de Payet, qui sur un service de Luis Henrique, ouvrait le score d’une reprise de la tête (1-0, 88e). Un but synonyme de victoire pour l’Olympique de Marseille version Sampaoli, l’OM pointant désormais à la 6e place du classement à deux longueurs de Lens après avoir comblé son retard au calendrier. Pour Rennes, 10e, il n’y a plus rien à attendre dans ce championnat de Ligue 1.