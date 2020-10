OM : Villas-Boas attaqué, il crie au scandale

Dans : OM.

André Villas-Boas n'échappe pas aux critiques à l'Olympique de Marseille, alors que le coach de l'OM semblait tranquillement installé à son poste.

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Manchester City, André Villas-Boas s’est fait secouer par des supporters de l’OM, les South Winners étant notamment très critiques avec l’entraîneur portugais. Alors qu’il était devenu le chouchou des fans marseillais, AVB n’échappe plus aux critiques, et c’est une nouveauté qui peut étonner. Pour Vincent Duluc, il est tout de même curieux de s’en prendre au coach portugais dans la mesure où ce qu’il a fait la saison passée relevait du miracle pour l’Olympique de Marseille, mais qu’il est cette fois rattrapé par la réalité de son effectif en Ligue des champions. Le journaliste de L’Equipe estime qu’André Villas-Boas est juste la victime d’un effectif qui n’est pas au niveau de la C1.

« Il y a des choses qui me choquent, d’abord la réaction des supporter. Car très franchement sans Villas-Boas, je ne suis pas certain que l’OM serait en Ligue des champions, je suis même sûr du contraire. La saison dernière, ils ont une réussite énorme et un ratio point/qualité de jeu qui était inespéré. Aujourd’hui, en Ligue des champions, cela correspond un peu plus à leur véritable valeur, alors je trouve sévère de s’en prendre à Villas-Boas. Au-delà de ça, on voit bien que la composition d’équipe n’a pas bougé depuis l’an dernier. Le mercato de cet été n’a pas renforcé qualitativement l’équipe », a fait remarquer Vincent Duluc, qui pense donc qu'André Villas-Boas ne mérite pas ce procès fait par certains supporters alors que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille fait ce qu'il peut avec l'effectif qu'il a. Une victoire la semaine prochaine contre le FC Porto pourrait permettre de ramener de la sérénité à l'OM pour AVB.