OM : Cristiano Ronaldo sinon rien, Longoria sous pression

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Alors que l’Olympique de Marseille a démenti un intérêt pour Cristiano Ronaldo, ses supporters continuent de rêver. D’anciens Marseillais comme Djibril Cissé se mobilisent pour attirer l’attaquant de Manchester United, qui souhaite partir et disputer la Ligue des Champions cette saison.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à stopper le hashtag « RonaldOM ». Surpris par les rumeurs persistantes, le club phocéen a bien démenti un intérêt pour Cristiano Ronaldo. Le vice-champion de France en titre n’avait pourtant pas besoin de réagir. Pour des raisons économiques, il paraît évident que l’attaquant de Manchester United ne peut pas atterrir chez le pensionnaire du Vélodrome. Mais les supporters olympiens, toujours prêts à s’enflammer, ne peuvent pas s’empêcher de rêver sur les réseaux sociaux.

Di Meco conseille McCourt

Même les anciens joueurs de l’Olympique de Marseille participent à ce drôle de phénomène. On a par exemple entendu Eric Di Meco encourager la direction à étudier ce dossier. « Pour moi ce serait impardonnable de ne pas essayer, a prévenu le consultant de RMC. C'est de la science-fiction, il y a une chance sur 1 000. Et je vais même plus loin, si par miracle il venait il te mettrait le bordel dans le vestiaire. Mais rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters de l'OM et la ville, il faut le tenter. (...) Ces mecs-là s'auto-financent, il suffit juste que l'actionnaire principal s'enflamme et lui trouve un business aux Etats-Unis. »

@Cristiano come my friend

I will look after you #RonaldoOM

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022

Frank McCourt serait-il prêt à tenter le coup ? C’est aussi ce qu’espère Samir Nasri après le conseil donné à l’Américain. « Moi j'ai une solution pour Cristiano Ronaldo. Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions, a imaginé le spécialiste de Canal+. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez... Ça me va ! Ça a de l'allure ! » L’association fait sûrement rêver Djibril Cissé qui, lui, s’est directement adressé au Portugais. « Cristiano, viens mon ami. Je prendrai soin de toi. #RonaldOM », a écrit l’ancien attaquant de l’OM sur Twitter, en espérant amplifier le buzz.