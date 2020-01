OM : Crise de nerfs ou coup de bluff, Lihadji excite le mercato

Dans : OM.

Mardi, nous apprenions que l’Olympique de Marseille avait décidé de mettre un terme aux négociations avec l’entourage d’Isaac Lihadji.

Le club phocéen était déterminé à faire signer son premier contrat professionnel à Isaac Lihadji, mais les tergiversations de son entourage ont eu raison de la patience de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta. RMC dévoilait notamment qu’en interne, les dirigeants marseillais estimaient avoir fait tous les efforts nécessaires pour enrôler Isaac Lihadji, en lui offrant notamment un salaire proche de 50.000 euros, mais que le joueur hésitait encore et toujours, d’où la décision de l’OM de stopper les négociations.

Mais en prenant cette décision radicale, l’Olympique de Marseille teste peut-être simplement les nerfs de Moussa Sissoko, l’agent d’Isaac Lihadji. Car selon l’insider @benben_onlyOM, compte Twitter toujours bien informé sur le mercato phocéen, il se pourrait bien que cette annonce soit un coup de bluff de Jacques-Henri Eyraud, et rien d’autre. « Sur Lihadji, mes infos sont un peu différentes : pas d’offres très sexy pour le Minot (pas chaud pour Allemagne par exemple) et ça se sait au club. L’OM stoppe toutes discussions et démarches avec son entourage apparemment pour les mettre "au pied du mur". A voir dans les prochains jours » explique le compte Twitter, pour qui l’Olympique de Marseille n’a pas encore fait une croix définitive sur la signature du premier contrat professionnel d’Isaac Lihadji, qui fait décidément couler beaucoup d’encre en ce mois de janvier.