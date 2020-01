OM : Coup de théâtre, Marseille retire son offre pour Lihadji !

Dans : OM.

Depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille attendait la réponse du jeune Isaac Lihadji, très courtisé à travers l’Europe et à qui le club phocéen souhaitait faire signer son premier contrat professionnel.

Mais ce mardi, Andoni Zubizarreta a décidé de prendre le taureau par les cornes en faisant un choix fort. Effectivement, RMC révèle que l’Olympique de Marseille a purement et simplement retiré son offre à l’égard de la jeune pépite de 17 ans. Andoni Zubizarreta a informé le joueur en fin de matinée de la décision irréversible du club, lassé des tergiversations du clan de Lihadji et notamment de son agent Moussa Sissoko, qui représente par ailleurs Ousmane Dembélé.

En interne, on regrette cette décision mais on l’assume totalement. « Il a été plus simple de signer avec Lopez ou Kamara car ils avaient sans doute plus envie de signer à l’OM, là, ça devenait trop compliqué » explique-t-on. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta estiment que l’Olympique de Marseille, qui proposait un salaire proche de 50.000 euros par mois à Isaac Lihadji, a fait suffisamment d’efforts dans ce dossier. Reste désormais à voir où rebondira le jeune ailier droit marseillais, convoité par plusieurs clubs étrangers dont le Borussia Dortmund, Lille ou encore Lyon ces dernières semaines. Du côté de la direction marseillaise, jointe par la radio, l’information a été confirmée mais aucun commentaire n’a été ajouté. La triste fin d’un long feuilleton pour l’actuel dauphin du PSG.