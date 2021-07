OM : Coutinho à Marseille, Barcelone s'étouffe

Dans : OM.

La rumeur de la possible venue de Philippe Coutinho a circulé ces derniers jours du côté de l'Olympique de Marseille, Puma ayant été cité pour faciliter la venue de l'international brésilien. A l'OM, Pablo Longoria est sidéré.

Les vendeurs de rêves étaient de sortie vendredi à Marseille au moment de lancer des rumeurs sur la possible implication de Puma dans la signature de Philippe Coutinho à l’OM. Il est vrai que Thibaud Vézirian avait également alimenté le buzz en affirmant que « les réunions s’enchaînaient depuis des semaines, au moins 3, et que l’agent de Coutinho discute avec l’OM. Le Barça le libérerait, il y a eu des approches avec une prime à la signature de 10 millions d’euros et un salaire de 6 millions d’euros. » Même si celui qui avait « révélé » la vente de l’Olympique de Marseille suscite désormais bien des doutes chez les supporters du club phocéen, les choses commençaient à prendre de l’ampleur, et probablement un peu trop du côté de l’OM où Pablo Longoria préfère gérer tranquillement ses dossiers, plutôt que de se lancer dans des opérations spectaculaires devant tout le monde.

Journaliste espagnol qui connaît bien le dossier, et a notamment dévoilé récemment l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Pau Lopez, Andrés Onrubia Ramos a tué cette rumeur de la venue de Philippe Coutinho à l’OM. « L'intérêt pour Coutinho est carrément faux. En fait, dans le club, ils se moquent de cette information. Il n'ira pas à l'OM », a fait savoir le journaliste, qui ne voit pas du tout cette histoire se concrétiser. D’autres médias, tel que Le Phocéen, avaient également rapidement mis un bémol à cette rumeur de la venue du joueur brésilien à Marseille pour relancer une carrière sur le déclin. Pablo Longoria a déjà montré quels types de joueurs il voulait sous le maillot de l'OM, et clairement ce n'est pas Philippe Coutinho.