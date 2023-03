OM : Courbis pleure une absence lors du Classico tragique

Si fringant en 2023, l'OM a pris une claque inattendue face au PSG dimanche dernier. Les Phocéens ont coulé défensivement face aux stars parisiennes. Une situation qui fait regretter William Saliba à Rolland Courbis.

Les rêves de grandeur de l'OM se sont évanouis en une semaine seulement. Dimanche dernier, les Marseillais abordaient le Classico en confiance après une superbe série de victoires et un succès 2-1 sur les Parisiens en coupe de France. Malheureusement, le club phocéen n'a pas existé face au PSG, subissant une lourde défaite 0-3. Marseille a notamment payé les trop nombreuses absences en défense centrale après la blessure de Samuel Gigot et la suspension de Chancel Mbemba. Eric Bailly et Leonardo Balerdi ne se sont pas révélés suffisants pour contrer Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Rolland Courbis ne pouvait que l'admettre amèrement. L'ancien entraîneur de l'OM était fataliste concernant cette défaite fatale dans la course au titre de champion de France. Pour lui, les Marseillais n'étaient pas suffisamment armés pour contrer l'attaque du PSG. Il leur manquait un taulier supplémentaire en défense, lequel était selon lui dans l'effectif olympien la saison dernière. Son nom : William Saliba.

Arteta: "Saliba had instant impact. First two training sessions, we looked at him and thought: there's huge potential here" ⚪️🔴 #AFC



"He came in and said: I'm going to prove that I'm very good, I deserve to be here. He took out every question mark that we could have with him". pic.twitter.com/MaKs4Gu7VR