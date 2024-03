A peine parti et déjà de retour, l'OM va pleurer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté au Genoa lors du mercato hivernal, Vitinha n’a pas convaincu grand monde en Italie à tel point que son retour à l’OM cet été est déjà évoqué. Pablo Longoria va devoir ramer pour trouver un nouveau club au Portugais.

La saison cauchemardesque de Vitinha se poursuit et tandis que son prêt avec option d’achat au Genoa était porteur d’espoirs, la déception est finalement bien présente. Et pour cause, l’ancien attaquant de Braga ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire en Série A, où il n’a toujours pas marqué. Cet hiver, l'Olympique de Marseille espérait pourtant que ce prêt permette à Vitinha de se libérer et Pablo Longoria rêvait que le Genoa lève l’option d’achat à plus de 20 millions d’euros pour recruter définitivement l’attaquant de 23 ans. Selon les informations du compte insider La Minute OM, ce ne devrait pas être le cas. « D’après les dernières indiscrétions en interne, le sort de Vitinha au Genoa ne fait guère de doute. En effet, l’OM s’attend déjà au retour de Vitinha en fin de saison. Depuis son départ en Italie, il n’a joué que 21 minutes. On lui souhaite le meilleur avec son club jusqu'à la fin de cette saison, en espérant qu'il puisse s'exprimer davantage » a publié le compte insider.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

Ce retour représente un réel coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui va devoir ramer pour trouver un nouveau point de chute à Vitinha, lequel n'entre plus du tout dans les plans du club phocéen. Il faut dire qu’à ce poste, Pierre-Emerick Aubameyang marche sur l’eau tandis que Jean-Louis Gasset a réussi à relancer Iliman Ndiaye, auteur de deux buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1. De plus, l’OM a recruté Faris Moumbagna pour remplacer numériquement Vitinha en janvier et les débuts de l’international camerounais à Marseille sont plutôt prometteurs avec déjà 2 buts et 1 passe décisive en Ligue 1. Autrement dit, il n’y a plus de place pour Vitinha au sein du club marseillais et la mission de la direction sera donc de lui trouver au plus vite une porte de sortie à l’été 2024. Cet hiver, certains clubs anglais étaient venus aux renseignements. La question est de savoir s'ils seront toujours présents dans six mois pour accueillir un joueur en situation d'échec depuis quasiment deux ans.