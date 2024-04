OM ‍: Correa viré, l'Inter n'en veut même plus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté par l'Inter à l'Olympique de Marseille, Joaquin Correa ne répond pas aux attentes des dirigeants phocéens, qui n'auront pas à le conserver puisque l'option d'achat était lié à une qualification en Ligue des champions.

Les mauvais résultats de l'OM en Ligue 1 auront au moins un effet positif, Pablo Longoria n'aura pas à signer un chèque de huit millions d'euros à son homologue milanais. Car l'été dernier, lorsque le président de Marseille a obtenu le prêt payant de l'attaquant international argentin, il avait négocié qui prévoyait que ce transfert serait finalisé uniquement si l'Olympique de Marseille jouait la prochaine Ligue des champions. Et sauf invraisemblable miracle ce ne sera pas le cas. Cela fait les affaires du club phocéen, car c'est une évidence, Joaquin Correa n'est pas du tout à la hauteur des attentes et l'OM va donc s'éviter un gros souci en renvoyant le joueur de 29 ans à l'Inter. Mais à Milan, on sait à quoi s'attendre.

Correa ne reviendra plus à l'Inter

Les amis, soyez heureux, l'OM ne pourra pas lever l'OA de Joaquin Correa car pas de C1 l'an prochain. pic.twitter.com/aAI7rOSvqC — MB. (@MarwanBelkacem) April 5, 2024

Acheté à la Lazio pour plus de 27 millions d'euros, Joaquin Correa a encore un an de contrat avec l'Inter, et les responsables du club italien ont bien compris que l'Argentin n'était pas du tout à la hauteur des attentes et qu'il ne fallait pas insister. Alors, avant même d'attendre le résultat final de la saison de l'Olympique de Marseille, les dirigeants de l'Inter négocieraient déjà avec des clubs d'Arabie Saoudite annonce Tuttomercatoweb, l'idée étant de ne pas avoir à gérer le cas Correa pendant très longtemps. Longtemps considéré comme l'un des futurs grands attaquants de l'Alibiceleste, le joueur argentin n'a jamais réellement confirmé en Europe, passant de club en club avant d'arriver à l'OM. Son avenir est désormais vers la Saudi Pro League.