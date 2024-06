OM ‍: Conceiçao et Porto, le divorce est imminent

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille attend toujours que Sergio Conceiçao se libère du contrat qu'il a avec le FC Porto. Cela tombe bien, l'entraîneur enchaîne les rendez-vous avec ses dirigeants.

Le suspense tire probablement à sa fin concernant le futur entraîneur de l'OM. Car une semaine après l'aller-retour de Pablo Longoria au Portugal afin de rencontre Jorge Mendes, agent notamment de Sergio Conceiçao, ce dernier est en passe de rompre sa relation contractuelle avec le club dirigé par André Villas-Boas. Prolongé par l'ancienne direction du FC Porto deux jours avant les élections qui ont permis à AVB de prendre le pouvoir, le technicien de 49 ans a chargé ses représentants le soin de trouver une solution amiable pour libérer son poste.

Francisco Conceição partilha imagem do pai Sérgio acompanhada de um emoji https://t.co/6v9cnT2jtS pic.twitter.com/46tlMJGNRX — O Jogo (@ojogo) June 2, 2024

Et Jornal de Notícias confirme ce lundi que les deux camps sont actuellement en réunion pour que tout se termine bien, le départ de Sergio Conceiaço du club de Porto ne faisant plus aucun doute à en croire notre confrère portugais. En effet, une fois que la rupture du contrat de l'actuel coach sera entérinée, André Villas-Boas souhaite pouvoir officialiser son remplacement par Vitor Bruno, actuel adjoint de Conceiçao et grandissime favori pour devenir l'entraîneur du FC Porto.

Conceiçao et Porto, les derniers détails se règlent

Du côté de l'Olympique de Marseille, on espère évidemment que tout cela va se finir rapidement pour boucler le dossier et enfin aboutir à la désignation de l'ancien coach du FC Nantes. Il faudra ensuite se mettre au travail en accord avec Sergio Conceiçao afin d'avancer sur le mercato, le technicien portugais souhaitant avoir son mot à dire sur ce sujet. Pablo Longoria, qui s'est très largement impliqué dans ce dossier après l'échec des discussions avec Paulo Fonseca, va pouvoir respirer un bon coup, les supporters de l'OM étant de plus en plus agacés par cette situation.