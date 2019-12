OM : Comment Villas-Boas a corrigé le bug Radonjic

Dans : OM.

Le football est suffisamment formidable pour qu'un joueur presque traité de tocard il y a deux semaines soit désormais considéré comme un cador. C'est ce que vient de vivre Nemanja Radonjic à l'Olympique de Marseille avant qu'André Villas-Boas trouve le déclic.

Recruté par l’Olympique de Marseille version Rudi Garcia lors du mercato 2018 pour 12ME, Nemanja Radonjic semblait devoir vivre avec Andre Villas-Boas ce qu’il avait vécu une partie de la saison passée, à savoir s’installer sur le banc de l’OM. L’attaquant serbe n’étant pas dans le coup, malgré la confiance de son coach cet été, AVB ayant fini par choisir Valère Germain ou Bouna Sarr sur le flanc droit de l’attaque phocéenne. Car le coach portugais avait besoin de résultats, et clairement Nemanja Radonjic n’était pas à la hauteur des attentes du technicien de l’OM, qui selon L’Equipe, était consterné de voir que le Serbe ne respectait pas les consignes qu’il lui donnait.

Mais, plutôt que de faire une croix sur Nemanja Radonjic, André Villas-Boas, qui était conscient des qualités de son joueur, a préféré une méthode plus personnelle que collective. Le quotidien sportif précise ainsi ce dimanche que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a longuement discuté avec Nemanja Radonjic afin de mieux le connaître, mais il a surtout demandé à ses adjoints de lui consacrer du temps avec des séances vidéos individuelles afin que l’attaquant comprenne ce qu’on attendait de lui à l’OM. Résultat, peu à peu, tout cela est entré dans la tête de Nemanja Radonjic, et ses deux buts décisifs à Toulouse et contre Brest l’ont confirmé. Reste désormais à en faire un titulaire indiscutable, ce qui n’est pas encore le cas dans l’esprit de Villas-Boas.