OM : Clinton Njié se fait humilier après sa prestation à Braga

Sauveur de l’OM en début de saison lorsque les attaquants étaient en panne, Clinton Njié a épuisé tout son crédit.

Titulaire à Braga dans un match où la formation de Rudi Garcia n’avait pas grand chose à perdre, le Camerounais a évolué sur le côté droit pendant 45 minutes avant d’être sorti par son coach. Ce dernier a bien compris que l’ancien lyonnais était dans un mauvais soir, comme un peu trop souvent ces derniers temps. Résultat, Njié a non seulement hérité d’une note de 3/10 dans L’Equipe ce vendredi, mais il a en plus dégusté sur les réseaux sociaux, où ses fameux « tout-droit » et ses tirs dévissés agacent au plus haut point les fans de l’OM.

Clinton Njie à chaque action pic.twitter.com/AZIxEK2KC4 — Gustavo boit Rabiot Tousart et ta tante (@CR41OM) 22 février 2018

#SCBOM chere njie !! Je t ecrit ces quelque mot... pic.twitter.com/Uvo8DTEzAc — marcel patulacci (@Mpatulacci55) 22 février 2018

Discours à Clinton Njie à la Mi-temps : Insulter son arbre généalogique sur 14 générations différentes. pic.twitter.com/nCPempnN0u — Max (@ZeMax_26) 22 février 2018

En fait Njié quand il accélère, son cerveau il bug et après il sait plus quoi faire avec ses pieds pic.twitter.com/Z7ZYE5C6Ba — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) 22 février 2018