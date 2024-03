OM ‍: Clauss en tribune, Gasset éteint toutes les polémiques

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jonathan Clauss était confortablement installé dans les loges du Vélodrome dimanche soir et a assisté à la victoire de son équipe contre Nantes. Mais cette fois, pas de polémique sur cette absence du défenseur de l'OM.

Mis sur le devant de la scène, bien malgré lui, par les propos de Mehdi Benatia il y a quelques semaines, Jonathan Clauss n'était pas dans le onze de départ retenu par Jean-Louis Gasset pour la réception du FC Nantes dimanche soir. Alors forcément, on pouvait se demander s'il y avait eu un souci avec l'ancien défenseur lensois, dont le comportement avait été brutalement mis en cause par le conseiller de Pablo Longoria. Pourtant, Jonathan Clauss avait rendu plusieurs copies exemplaires depuis le départ de Gennaro Gattuso et rien n'indiquait une quelconque embrouille avec le nouvel entraîneur de l'OM. Jean-Louis Gasset a rapidement éteint toute tentative de polémique concernant l'absence de Jonathan Clauss, précisément que si ce dernier était en tribune, c'était uniquement un choix lié à un petit souci physique du défenseur.

Pas de polémique, Clauss a un petit souci physique

🎙️ Jean-Louis Gasset sur l’absence de Jonathan Clauss : « Ce n'est pas grave, mais il lui fallait quelques jours de repos. Les examens nous disent qu'il n'y a rien de grave, mais c'est notre seul latéral.



Quand il n'est pas là, on doit inventer une stratégie. À la fin, ça va se… pic.twitter.com/ndtFdD7koE — INFO.OM_13 (@infoom_13) March 10, 2024

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique s'est fait rassurant, alors que Didier Deschamps doit annoncer jeudi la liste des joueurs retenus en équipe de France pour disputer deux matchs amicaux contre l'Allemagne (à Lyon) et le Chili (à Marseille). « Il y a une petite image à l'échographie sur le genou de Jonathan. Ce n'est pas grave, mais je pense qu'il lui fallait deux-trois jours de repos. En Coupe d'Europe, je l'ai sorti à un quart d'heure de la fin, parce qu'il ne fallait pas qu'il fasse le sprint de trop ou tirer le corner de trop. Les examens nous disent qu'il n'y a rien de grave. Mais comme c'est le seul latéral du club. A chaque fois qu'il n'est pas là, on est obligé d'inventer une stratégie pour parer à ça, sans avoir de spécialistes à ce poste. A force, ça va se voir », a expliqué avec malice Jean-Louis Gasset. On se souvient que lors de la réception de Monaco, Jonathan Clauss avait demandé à être remplacé pour un souci derrière le genou, ce qui avait contribué à mettre en colère Longoria et Benatia.