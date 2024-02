OM ‍: Clauss devait partir, un coéquipier l'a sauvé

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Poussé vers la sortie en toute fin de mercato, Jonathan Clauss ne semble plus avoir un avenir à long terme du côté de l'Olympique de Marseille. Valentin Rongier s'est entretenu avec la direction phocéenne pour calmer le jeu.

En grande difficulté en championnat, l'OM a cruellement besoin de stabilité. Néanmoins, ce n'est pas ce sentiment qui règne à la Commanderie. Les résultats sont décevants et les attentes concernant le recrutement ne sont globalement pas à la hauteur des espérances des supporters marseillais. De plus, des tensions sont apparues récemment entre la direction et certains joueurs, notamment Jonathan Clauss, dont le cas divise énormément à l'OM. L'ancien latéral droit du RC Lens a été brutalement poussé vers la sortie par ses dirigeants. Afin d'apaiser les tensions, Valentin Rongier a défendu l'international français (10 sélections) d'après les informations du journal La Provence. Le média phocéen affirme que le capitaine de Marseille a discuté avec Pablo Longoria ainsi que Medhi Benatia suite à leur décision prise par les deux dirigeants de faire partir Clauss. L'ancien Nantais est intervenu directement pour changer la donne.

Rongier prend la défense de Clauss devant l'OM



Si le leadership de Jonathan Clauss est remis en question, ce n'est pas le cas de celui de Valentin Rongier, qui n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre son coéquipier auprès des dirigeants de l'OM. Le milieu de terrain ne semble pas accepter le traitement infligé au joueur de 31 ans. Irrégulier depuis son arrivée à Marseille, Clauss a tout de même délivré 20 passes décisives en une saison et demie. C'est plus que n'importe quel autre joueur marseillais sur la même période. Toutefois, cela ne semble pas être suffisant puisqu'un départ du défenseur a été envisagé et il le sera probablement encore lors du prochain mercato estival, car son contrat s'achèvera en juin 2025. Même si une prolongation est toujours possible, l'international tricolore pourrait changer de club l'été prochain, Jonathan Clauss espérant toujours jouer l'Euro avec les Bleus d'ici là.