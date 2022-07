OM : Clauss a le niveau pour Marseille, mais pas plus

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très convoité, le latéral droit Jonathan Clauss intéresse l’Olympique de Marseille et de grands clubs européens. Reste à savoir si le Lensois peut viser le plus haut niveau, lui qui a connu quelques difficultés pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France.

Après le Malien Cheick Doucouré, qui va rejoindre Crystal Palace, le Racing Club de Lens pourrait perdre d’autres cadres. Le milieu de terrain Seko Fofana ne manque pas de sollicitations, tout comme Jonathan Clauss. De son côté, le latéral droit est annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid, de Chelsea et surtout de l’Olympique de Marseille. Une piste qui emballe totalement le journaliste Walid Acherchour, persuadé que le Lensois ne peut pas viser plus haut.

« Pour moi c'est la destination parfaite pour Clauss, a estimé le spécialiste de l’After. On parle de Chelsea, mais la concurrence y est trop haute. Clauss ça reste un bon joueur, mais en Europe il y a quand même un cap qu'il doit encore passer. Il y a une Coupe du monde qui peut arriver pour lui, s'il continue dans le bon système de jeu, en France, avec la visibilité que peut avoir l'OM, encore plus dans une année Ligue des Champions... Après attention, le tremplin, je mettrais un ou deux bémols. »

Des limites aperçues en sélection

« S'il fait Lens puis trois ou quatre ans à l'OM en jouant les premiers rôles dans un club de Ligue 1, ça sera déjà une carrière réussie par rapport à d'où il vient. Même si on lui souhaite le meilleur, et qu'il aille par exemple au Real Madrid s'il veut. Mais il va falloir faire étape par étape pour Clauss. On a vu qu'en équipe de France, il y avait des échos comme quoi même le rythme était un peu trop important pour lui. Je pense que Marseille est un défi à sa mesure », a conclu le journaliste.