OM-City : Villas-Boas frappe fort, Benedetto et Payet sur le banc

Dans : OM.

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille affronte Manchester City. Et pour ce choc, André Villas-Boas a décidé de se passer de deux de ses cadres.

En effet, Téléfoot annonce en ce début de soirée que Dimitri Payet et Dario Benedetto vont débuter la rencontre sur le banc des remplaçants. En manque d’efficacité depuis le début de la saison, l’Argentin était pressenti pour débuter aux côtés de Florian Thauvin sur le front de l’attaque. De son côté, le Réunionnais était en balance avec Nemanja Radonjic pour occuper le couloir gauche. L’ex-buteur de Boca Juniors et le finaliste de l’Euro 2016 seront finalement associés… sur le banc, et cela à la surprise générale.

Reste maintenant à voir quelle sera la composition et l’animation de l’Olympique de Marseille face à Manchester City ce mardi soir. Pour rappel, RMC dévoilait mardi soir qu’André Villas-Boas songeait très sérieusement à aligner une défense à cinq (Amavi, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Sakaï) contre la formation de Pep Guardiola. De plus, l’international serbe Nemanja Radonjic pourrait être le grand gagnant des deux choix forts d’André Villas-Boas….