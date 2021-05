OM : Tout sauf le PSG, Kamara dicte sa loi

Dans : OM.

Sauf improbable revirement, Boubacar Kamara ne prolongera pas son contrat au-delà de juin 2021 avec l’OM et quittera donc le club cet été.

Le natif de Marseille a peut-être disputé dimanche soir à Metz le dernier de ses 117 matchs avec l’OM. Et pour cause, les négociations entre Pablo Longoria et l’entourage de Boubacar Kamara pour une prolongation de contrat à Marseille n’ont pas abouti et sauf retournement de situation, le milieu défensif de 21 ans va partir cet été. Une tendance confirmée par le compte insider @treize013, toujours bien renseigné sur les joueurs formés à l’OM et qui croit savoir qu’en interne, le départ de Boubacar Kamara a été acté. Chelsea est sur les rangs pour accueillir la pépite du centre de formation de Marseille au même titre que le PSG, même si une signature chez le rival des Olympiens est hautement improbable.

« Sauf retournement de situation, Boubacar Kamara ne plongera pas son contrat avec l’#OM. Son départ semble donc inévitable lors du prochain. Je sais que Thomas Tuchel apprécie fortement le joueur » a publié le compte insider avant de conclure. « Le PSG peut suivre Kamara mais ça ne sert à rien. Il n’ira JAMAIS là-bas ». De son côté, Soccer Link a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Boubacar Kamara, affirmant par ailleurs que Manchester City était également sur le coup. Pep Guardiola apprécie les qualités techniques et la polyvalence du joueur, à la fois capable de jouer en défense centrale, dans une défense à trois ou bien sûr au milieu de terrain. L’enjeu des prochaines semaines sera maintenant de savoir quel sera le prix fixé par Pablo Longoria pour vendre Boubacar Kamara, dont le transfert devra rapporter gros afin de financer par la suite une partie du mercato marseillais. Ces dernières semaines, un prix de départ avoisinant les 35 ME a été évoqué à plusieurs reprises, sans que cela ne soit pour autant officiellement confirmé.