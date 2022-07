OM : Champ libre pour Mertens, Marseille en pole !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne connaît pas forcément le début de mercato souhaité. Le club phocéen, avec l'aval d'Igor Tudor, souhaite la venue de Dries Mertens, libre de tout contrat.

L'OM va devoir très vite rassurer ses fans lors de cette intersaison. La direction phocéenne a récemment décidé de se séparer de Jorge Sampaoli, qui n'était plus sur la même longueur d'onde avec l'OM sur la politique menée au mercato. Igor Tudor, ancien coach de l'Hellas Vérone, a pris la suite de Sampaoli. Mais le Croate ne fait pas l'unanimité auprès des amoureux de l'Olympique de Marseille, qui auraient souhaité la venue d'un entraîneur plus huppé ou alors que Jorge Sampaoli reste. Il faut dire que l'ancien technicien de l'Argentine avait fait du beau travail depuis son arrivée, permettant à l'OM à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une compétition toujours spéciale pour le peuple phocéen, qui espère que son équipe ne la galvaudera pas. Pour cela, un recrutement séduisant devra être réalisé, alors qu'on annonce la venue de plus en plus probable de Dries Mertens.

Mertens, du lourd arrive à l'OM ?

🚨 Les agents de Dries Mertens sont à Marseille pour tenter de boucler son arrivée à l’OM.



A 35 ans, le Belge est désormais libre de tout contrat après que le Napoli n'ait pas souhaité le conserver. Son profil et son expérience plaisent beaucoup à la direction de l'OM mais également à Igor Tudor. Selon les informations de La Reppublica, la direction marseillaise passe la vitesse supérieure depuis quelques heures pour obtenir la signature de Mertens. Un temps intéressé, la Lazio ne fait pas de Mertens une priorité et laisse donc une voie royale à l'OM pour finaliser l'opération. De son côté, l'ancien Napolitain est intéressé par la possibilité de jouer à Marseille et de retrouver son ancien coéquipier Arkadiusz Milik. L'opération pourrait être bouclée dans les prochaines heures. Foot Mercato annonce même que les agents du Belges sont arrivés à Marseille pour sceller le deal. La saison dernière, Mertens aura pris part à 37 rencontres avec Naples toutes compétitions confondues. Il aura inscrit 13 buts et se sera montré précieux pour aider sa formation à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une compétition qu'il devrait donc jouer, mais avec l'OM.