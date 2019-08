OM : Cette trahison de Luiz Gustavo, Marseille ne l’a pas vue venir

Dans : OM, Mercato.

Après une saison difficile sous les ordres de Rudi Garcia, Luiz Gustavo a l’occasion de se relancer.

Le nouvel entraîneur André Villas-Boas l’attend à son meilleur niveau et souhaite faire de lui le pilier de son schéma en 4-3-3. Mais plus que le coach portugais, c’est tout l’Olympique de Marseille qui compte sur le milieu de terrain. Le président Jacques-Henri Eyraud a publiquement annoncé sa volonté de le conserver jusqu’à la fin de sa carrière et plus encore. En effet, le patron du club phocéen envisage de lui proposer une reconversion à la Commanderie.

On était donc loin d’imaginer un possible départ de Luiz Gustavo cet été. Pourtant, l’hypothèse n’est pas à exclure selon L’Equipe. Le danger vient en partie de Fenerbahçe, qui vient de transmettre une offre jugée « inacceptable » à Marseille. Mais le doute vient surtout du milieu défensif et de ses envies d’ailleurs confiées à ses proches. Rappelons que l’ancien joueur du Bayern Munich voulait déjà partir en Chine l’hiver dernier. Autant dire qu’un gros contrat proposé par le club turc pourrait faire des dégâts…