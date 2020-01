OM : Cette rumeur tourne en boucle, elle est bidon

Dans : OM.

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes et du côté de l’Olympique de Marseille, un nom revient en boucle depuis quelques jours, celui de Faouzi Ghoulam.

Sur le départ à Naples, l’international algérien est régulièrement évoqué dans la cité phocéenne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mais pour un membre de l’entourage du joueur, interrogé par But, cette rumeur liant Faouzi Ghoulam à l’Olympique de Marseille sort de nulle part. Il n’est donc pour l’instant absolument pas question d’une arrivée de l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne en Provence, malgré les besoins de l’OM à ce poste où Jordan Amavi est bien seul.

« On ne sait pas d'où ça sort (un intérêt de l'OM, ndlr). Il n'y a absolument rien. Personne n'a dit quoi que ce soit à Faouzi (Ghoulam) par rapport à un éventuel intérêt de l'OM » a indiqué ce membre de l’entourage du défenseur de Naples, lequel était très peu utilisé en Série A pas Carlo Ancelotti, et qui entend bien convaincre son successeur Gennaro Gattuso de faire de lui un titulaire indiscutable. A première vue, cela n’est pas gagné puisque le Napoli est à la recherche d’un latéral gauche. Dans cette optique, le défenseur de l’Olympiakos Leonardo Koutris, un temps suivi par les dirigeants de l’Olympique de Marseille, est pisté. Une arrivée qui pourrait bousculer les plans de Faouzi Ghoulam, et probablement provoquer son départ.