OM : Cette recrue à 20 ME va-t-elle jouer un jour ?

Dans : OM, Ligue 1.

Il a coûté 20 ME, est arrivé avec le titre de vice-champion du monde, une réputation flatteuse de grand espoir défensif, mais il représente pour le moment le plus gros bug de l’OM cette saison.

Duje Caleta-Car, mis au placard après des premières apparitions catastrophiques, a à chaque fois coulé en même temps que son équipe, notamment en Coupe d’Europe. Le défenseur central est-il déjà à ranger au rayon des bugs à la Doria ? Pas pour Rudi Garcia, qui continue de maintenir sa confiance à un Rolando clairement hors du coup dernièrement, mais n’oublie pas son Croate malgré cette situation délicate.

« C’est un joueur en qui le club croit, en qui je crois et qui fait parti de l’avenir de l’Olympique de Marseille », a assuré l’entraineur marseillais, qui ne joint pas vraiment le geste à la parole ces derniers temps. Avec cinq apparitions sur la saison et seulement 19 minutes données à son joueur en 2019, en fin de match face à Caen, Rudi Garcia ne laisse pas vraiment le temps à Caleta-Car de montrer sa valeur. Pour un joueur à 20 ME, cela commence à devenir très embêtant, à moins que la cellule de recrutement se soit totalement trompé avec la signature du Croate.