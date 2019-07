OM : Cette info mercato à 4 ME est déprimante

Dans : OM, Mercato.

La saison n’a pas encore commencé, que les supporters marseillais sont déjà en pleine déprime.

Le président Jacques-Henri Eyraud vient d’annoncer un changement radical de stratégie, et un serrage de ceinture nécessaire. Des recrues vont bien finir par arriver, et il le faut plus que jamais à certains postes, mais la seule vente de Lucas Ocampos n’a pas suffi à remplir les caisses. D’autres départs sont prévus, et notamment au milieu de terrain avec Morgan Sanson ou Maxime Lopez. Pour compenser, l’OM rêve très clairement d’un bon plan de Ligue 1, à savoir Paul Lasne. Ce dernier ne sera pas retenu par Montpellier, où une concurrence accrue est en place dans ce secteur de jeu. Un prix de 3 à 4 millions d’euros est évoqué pour boucler l’affaire. Mais ce ne sera pas jouable immédiatement pour le club provençal, balance cash Damien Degorre.

« Pour l'OM c'est trop cher. Effectivement je l'aimais bien, car il était avec Benjamin André à Ajaccio. Et c'était pas mal du tout. Mais l'Olympique de Marseille est dans une situation où chaque euro compte et 4 millions d'euros, c'est trop pour lui. C'est un bon joueur de Ligue 1. Vous ne pouvez pas adopter le raisonnement du PSG et le coller l'OM ce n'est pas possible », a livré le journaliste spécialisé de L’Equipe, dans une déclaration qui permet de comprendre à quel point le club provençal est en difficulté financière.