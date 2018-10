OM : Cette erreur de gestion plombe l'OM, De Bono accuse !

Dans : OM, Ligue 1.

En France, l’Olympique de Marseille est l’équipe qui totalisait le plus de joueurs présents en finale de la Coupe du monde.

En effet, le club marseillais comptait quatre joueurs présents sur la feuille de match de l’affiche France-Croatie (Mandanda, Rami, Thauvin et Caleta-Car). Et si l’on excepte le phénomène Florian Thauvin, tous les autres ont bien du mal à lancer leur saison. Un réel problème après 9 journées, qui plombe véritablement l’Olympique de Marseille selon Jean-Charles De Bono, ancien milieu de terrain du club phocéen.

« Je pense que l’OM doit encore énormément progresser. On devrait avoir beaucoup plus de points, mais on est encore en rodage. Est-ce étonnant ? Oui et non, car il y a eu une préparation compliquée. Les Champions du monde sont bancals. Je ne sais pas comment cela a été géré, je me demande si la gestion des vacances de ces mondialistes a été bonne. Mais aujourd’hui, l’OM n’est pas performant. Heureusement, Lyon, Monaco ou encore Saint-Etienne et Bordeaux ne sont pas mieux » a lâché l’ancien consultant d’OM-TV, interrogé par Football Club de Marseille. Tout semble néanmoins renter dans l’ordre puisque Rami, Thauvin et Mandanda étaient titulaires contre Caen. La situation est différente pour Caleta-Car, dont l’adaptation au championnat de France semble assez lente.