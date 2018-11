OM : Cette cible a « un Mitroglou dans chaque jambe »

Dans : OM, Mercato.

Rudi Garcia l’a expliqué ce vendredi en conférence de presse, il étudie toutes les options pour enfin avoir un attaquant efficace en pointe. Ce n’est pas le cas avec Kostas Mitroglou, dont le sens du but ne se vérifie pas, tandis que Valère Germain se démène mais sans réussite non plus. Dépité au point de jouer même sans avant-centre parfois, l’entraineur marseillais espère un renfort en pointe pour cet hiver. C’est pourquoi la direction étudie plusieurs pistes, et notamment celle de l’avant-centre algérien Baghdad Bounedjah, qui brille au Qatar. Voilà un investissement qui vaudrait le coup et permettrait à l’OM d’en avoir pour son argent, assure Nabil Djellit, qui suit toujours de très près les footballeurs du Maghreb, et est persuadé que l’Algérien ferait bien mieux que Mitroglou. Deux fois mieux même.

« Il a un Mitroglou dans chaque jambe. Mais, je serai très étonné de voir l'OM le recruter pour différentes raisons. En tout cas, pour bien le connaître, il joue quasiment partout en L1, sans problème. Si la direction sportive de l'OM pouvait être inspirée sur ce coup là... », a lancé le journaliste de France Football, qui ne semble pas persuadé que la possible réalisation de cette piste, même si elle se justifierait sportivement selon lui.