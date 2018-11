OM : 3 ME pour un buteur algérien, Marseille est chaud au mercato

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

À la recherche d'un grand attaquant depuis plusieurs mois, l'Olympique de Marseille aurait trouvé son bonheur en... Qatar Stars League.

Avec Kóstas Mítroglou et Valère Germain, le club phocéen n'est pas forcément bien loti au poste d'avant-centre. Par conséquent, la direction olympienne s'est mise en tête de recruter un nouveau buteur lors du mercato hivernal à venir. Si quelques pistes ont récemment été évoquées, celle menant à Baghdad Bounedjah semble la plus avancée. Selon le site de DZ Foot, l'attaquant d'Al Sadd, club de D1 qatarie, est effectivement « en discussions avancées » avec l'OM.

Auteur de 48 buts en 2018, le joueur de 26 ans brille aussi avec la sélection algérienne, puisqu'il a notamment marqué un but contre le Togo dimanche dernier (4-2) pour qualifier son pays pour la CAN 2019. Autant dire que le meilleur scoreur de la Ligue des Champions asiatique a la cote en ce moment. Ce qui signifie donc que Marseille va probablement devoir sortir plus que les 2,5 millions d'euros réclamés par son club à Lille l'été dernier, quand le LOSC s'intéressait à lui. Mais le pari Bounedjah vaut quand même le coup d'être tenté, puisque de toute façon, l'OM aura du mal à trouver mieux en janvier prochain...