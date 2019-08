OM : Cette boulette à 200 ME, Marseille va la payer

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, c’est avec un budget relativement restreint que les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont contraints de composer.

En effet, le club n’a pour l’instant investi que 20 ME sur le marché des transferts en recrutant Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez en prêt avec option d’achat automatique. Et si André Villas-Boas dispose d’une enveloppe aussi maigre, c’est car les 200 ME promis par Frank McCourt lors du rachat ont été dépensés, et que la menace du fair-play financier plane désormais sur Marseille. Pour Jonatan MacHardy, interrogé par le site Peuple-Olympien, la grosse erreur de l’OM a surtout été de donner les pleins pouvoirs à Rudi Garcia sur le mercato, lequel a selon lui dilapidé l’argent du propriétaire américain.

« Il est anormal qu’un coach ait eu les pleins pouvoirs pour gérer une enveloppe de 200 millions d’euros comme Garcia les a eus. Il est anormal qu’un président qui ne connaisse rien au football comme JHE ait son mot à dire quant à la construction de l’équipe première. Il est anormal qu’un directeur sportif comme Zubizarreta n’ait eu que si peu d’influence sous l’ère Garcia. Il me semble impératif d’avoir un directeur du football pour aider JHE » a déploré Jonatan MacHardy, pour qui les erreurs de Jacques-Henri Eyraud avec Rudi Garcia risquent de punir l’Olympique de Marseille pour la saison à venir.