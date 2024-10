OM ‍: Cet indésirable a mis De Zerbi sur les fesses

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est quelque peu à l'arrêt. Le collectif de Roberto De Zerbi sera attendu au tournant après la trêve internationale même si l'Italien peut noter des bonnes surprises depuis son arrivée sur la Canebière.

A Marseille, la trêve internationale arrive au bon moment. L'OM vient en effet d'enchainer une défaite et un match nul en Ligue 1. La dynamique n'est plus aussi intéressante qu'au tout début de la saison. Roberto De Zerbi le sait et va certainement profiter du temps qu'il a devant lui pour peaufiner certains détails. L'Italien sera néanmoins amputé de ses joueurs internationaux. Ulisses Garcia en fait partie, lui qui a été sélectionné par la Suisse pour disputer deux rencontres de Ligue des Nations face à la Serbie et au Danemark. Le latéral de l'OM revient d'ailleurs fort avec son club, qui ne comptait plus sur lui l'été dernier. Il avait même été placé dans le loft et invité à se trouver un nouveau point de chute. Mais l'ancien du Werder Brême est un parfait exemple de combativité.

Ulisses Garcia, un exemple à suivre pour tous les Marseillais

Ces dernières heures, La Provence indique en effet que que Roberto De Zerbi est plus que satisfait par le comportement et niveau affichés par Garcia : « Son attitude lors des entraînements, son courage et sa volonté de prendre des risques malgré quelques erreurs, est apprécié par l'entraineur italien ». Le natif d'Almada au Portugal a d'ailleurs su faire la différence ces derniers jours avec un but très important lors de l'Olympico au Groupama Stadium face à l'OL. Si De Zerbi cherche un nouveau latéral l'hiver prochain, il pourrait revoir son jugement et finalement décider de compter pleinement sur Ulisses Garcia. Un destin qu'aurait aussi sans doute aimé avoir Chancel Mbemba, complètement mis à l'écart par De Zerbi depuis son arrivée.