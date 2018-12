OM : Cet endroit où le maillot de Mitroglou s’arrache

Dans : OM, Europa League.

Les experts en merchandising de l’Olympique de Marseille n’avaient pas forcément tablé sur ce match sans enjeu d’Europa League contre Limassol un jeudi soir pour faire leur beurre.

Mais La Provence raconte une anecdote assez inédite qui va surprendre plus d’un suiveur de l’OM. En effet, comme de coutume, les dirigeants chypriotes ont été accueillis avant la rencontre par leurs homologues locaux, avec un petit cadeau de bienvenu à la clé. Rien de bien surprenant non plus, puisque de nombreux clubs font la collection, ce sont des maillots de l’OM qui ont été offerts pour l’occasion.

Mais le quotidien régional dévoile que les responsables de Limassol souhaitaient plus que tout récupérer un maillot à l’effigie de Kostas Mitroglou. Une demande qui a été accomplie et qui a permis donc de faire quelques heureux du côté chypriote, où la cote de l’attaquant grec est visiblement toujours élevée. Les mauvaises langues diront que les dirigeants marseillais n’ont pas eu trop de mal à répondre à la requête de leurs homologues, la boutique de l’OM ne manquant pas de maillots au nom de Mitroglou qui n’ont pas trouvé preneur cette saison…