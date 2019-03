OM : Cet attaquant veut signer à Rennes, Marseille reste à l’affût

Dans : OM, Rennes, Mercato.

En course pour une place sur le podium en championnat, l’Olympique de Marseille sait qu’une participation à la Ligue des Champions aurait une influence positive sur son mercato.

Avec cette prestigieuse compétition à son agenda, le club phocéen aurait les arguments sportifs et financiers pour convaincre Florian Thauvin et Mario Balotelli de rester. Mais pour le moment, l’actuel quatrième de L1 doit envisager tous les scénarios. Ce qui explique peut-être sa présence sur le dossier M’baye Niang (24 ans). En effet, l’OM et plusieurs clubs anglais suivraient attentivement les performances de l’attaquant du Stade Rennais, révèle La Gazzetta dello Sport.

Il faut dire que l’international sénégalais s’est relancé pendant son prêt en Bretagne, lui qui totalise 8 buts cette saison toutes compétitions confondues. La statistique n’est pas énorme mais elle suffit pour convaincre Niang de poser ses valises. « Je veux rester parce que je suis très heureux ici, a récemment confié le joueur prêté par le Torino. Même pour la Chine, je ne me pose pas la question d'un départ. Les buts vont venir, je le sais. » Encore faudrait-il que Rennes soit prêt à lever l’option d’achat fixée à 15 M€.