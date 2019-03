OM : Cet arbitre pour Marseille-Nice, c'est louche

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Les faits datent du mois d’août, mais ce n’est que la semaine dernière qu’une vidéo éloquente a fuité dans les médias. Lors du match Nimes-OM, on y voit Benoit Bastien refuser de s’attarder lors d’une remise en jeu, qui faisait suite à une action litigieuse dans la surface. Malgré la demande des arbitres vidéo, le directeur de jeu passait outre et décidait de poursuivre le jeu, sans pouvoir donc siffler un pénalty pour une faute sur Valère Germain. A l’époque, il avait été évoqué une panne d’oreillette, ce qui n’était de toute évidence pas le cas. Un événement qui passe mal à Marseille, ce qui est assez logique, surtout que le timing de la désignation des arbitres n’aide pas. Ainsi, M. Bastien dirigera le match de ce dimanche soir entre l’OM et Nice, avec tout de même une grosse pression supplémentaire.

La Provence s’en étonne ainsi ouvertement ce dimanche, à quelques heures d’un match « curieusement placé sous la responsabilité de M. Bastien ». « À un moment ou un autre d’ici au 25 mai, la lumière jaillira forcément d’un banc peuplé de stars à l’arrêt. Et pourquoi pas dès ce soir pour un duel curieusement placé sous la responsabilité d’un certain Benoît Bastien dont l’erreur "de communication" lors de Nîmes-OM, en août dernier, a ressurgi la semaine dernière », a livré le journal provençal, pour qui cette désignation n’aide pas forcément à la sérénité autour de cette rencontre.