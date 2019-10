OM : Cet ailier à 10 ME va devoir finir par dire oui au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Dans le dur sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille regrette certainement d’avoir brûlé ses meilleures possibilités d’investissement avec des joueurs comme Caleta-Car, Radonjic ou Strootman. Impossible toutefois de revenir en arrière, et le club provençal ne peut désormais plus monter bien haut pour recruter. Seul l’effort consenti pour faire venir Dario Benedetto permet pour le moment aux supporters de l’OM de s’accrocher. Car avec le départ de Lucas Ocampos et la longue blessure de Florian Thauvin, sans parler de la suspension de Dimitri Payet, Marseille n’aurait pas craché sur un joueur offensif supplémentaire. Cela aurait pu être Sofiane Boufal, ancien trublion du LOSC qui s’est fourvoyé en Angleterre. Malgré ses échecs répétés à Southampton, le Marocain n’a jamais lâché et ne compte pas le faire. Et pourtant, pour 10 ME, les Saints étaient prêts à le lâcher à l’OM.

« L’intérêt de Marseille ? Je suis un battant. Je ne suis pas quelqu’un qui va partir et choisir la facilité. Pour moi, la facilité était de retourner en France en Ligue 1 dans un club qui me voulait absolument. Je voulais me battre ici et prouver aux gens que je peux m’imposer en Premier League », a confié l’ailier à Canal+. Une volonté louable, même si en cas de nouvelle saison difficile, comme cela semble être le cas un retour en France, et possiblement à l’OM, pourrait bien être la seule solution pour Sofiane Boufal.