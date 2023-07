OM ‍: Ces quatre dossiers qui mettent Longoria KO

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Champion des trouvailles au mercato, Pablo Longoria a en revanche toutes les peines du monde à valider des départs. C'est le cas actuellement avec les lofteurs, qui ont zéro porte de sortie en vue.

Malgré le coup dur de l’absence de réponse d’Alexis Sanchez à l’offre de prolongation de contrat, Pablo Longoria se démène pour renforcer l’Olympique de Marseille cet été, alors que les tours préliminaires de la Ligue des Champions approchent à grand pas. Le président provençal réalise quelques coups et espère bien continuer à faire grandir le club à l’occasion de ces périodes de mercato qu’il adore en raison de leur grande activité. Pourtant, il y a un domaine où le dirigeant espagnol se prend souvent un mur, ce sont les ventes de joueurs. Alors que plusieurs départs majeurs étaient évoqués, et notamment celui de Matteo Guendouzi, l’international français est parti pour rester en dépit d’une cote très élevée en Premier League.

Les 4 lofteurs ne bougent pas

Pas de grosse vente en vue, et pas de petites ventes en vue non plus. C’est ce que révèle le quotidien La Marseillaise, pour qui les lofteurs que sont Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir n’ont absolument aucune porte de sortie actuellement. Des joueurs pourtant privés de stage en Allemagne et donc poussés vers la sortie, sachant que le début de saison se fera sans eux. Mais selon le journal local, en dehors du départ du jeune Bartug Elmaz pour Fenerbahçe enregistré jeudi soir, c’est le calme plat en ce qui concerne les départs, y compris ceux destinés à soulager un peu la masse salariale, plus qu’à faire rentrer des fonds financiers importants. Nul doute qu’il faudra attendre avant de voir le dossier des lofteurs se décanter, sachant que cela peut dépendre des arrivées, des contacts, et des résultats du début de saison de l’OM.