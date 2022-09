L’OM sur le podium de la honte en C1

Dans : OM.

Battu à domicile par l’Eintracht Francfort (0-1) mardi, l’Olympique de Marseille alimente de terribles statistiques en Ligue des Champions. Les chiffres sont accablants pour le club phocéen, que l’on peut considérer comme la troisième pire équipe de l’histoire dans la compétition.

L’Olympique de Marseille se dirige-t-il vers un nouveau fiasco ? Il est sans doute trop tôt pour le dire. En tout cas, le vice-champion de France continue d’alimenter des chiffres catastrophiques en Ligue des Champions ! Le club dirigé par Pablo Longoria, battu à domicile par l’Eintracht Francfort mardi, compte désormais 16 défaites sur ses 17 derniers matchs dans la compétition. La seule rencontre qui échappe à cette dynamique remonte à décembre 2020, lorsque les Marseillais avaient battu l’Olympiakos (2-1).

L'OM c'est 16 défaites lors de ses 17 derniers matchs en Ligue des Champions.

Cette statistique pourrait plomber le moral des joueurs avant même le coup d’envoi des rencontres. Mais Valentin Rongier assure que le vestiaire n’est absolument pas affecté. « On n'y pense pas et heureusement pour nous car sinon on commencerait les matchs la peur au ventre », rassurait le milieu de terrain. Il n’empêche que d’autres chiffres accablent encore un peu plus l’Olympique de Marseille. En effet, le vainqueur de l’édition 1993 a perdu 41 matchs sur 75 en Ligue des Champions, ce qui représente 55% de défaites ! Seules deux équipes font pire dans l’histoire de la compétition, parmi celles qui ont disputé au moins quelques dizaines de matchs. Il s’agit du Celtic Glasgow (58%) et des Belges d’Anderlecht (58%).

L'OM vers la sortie

Vous l’aurez compris, si le pensionnaire du Vélodrome ne réagit pas, son pourcentage atteindra vite celui des deux pires élèves en Europe. L’hypothèse est malheureusement envisageable puisque depuis la nouvelle formule en 2003-2004, 66% des clubs ayant perdu leurs deux premiers matchs sont sortis du tournoi sans même être reversés au niveau inférieur. Rien de très encourageant pour l’Olympique de Marseille qui devra impérativement réagir dans la double confrontation face au Sporting Portugal, leader de la poule après ses succès à Francfort (0-3) et contre Tottenham (2-0).