OM : Ces images qui flinguent Marseille, Pierre Ménès ne les supporte pas

Dans : OM, Ligue 1.

C’est la surprise du jour sortie par Canal+, et cela ne va faire plaisir ni aux arbitres, ni aux fans de l’OM.

Dans une étude de l’application de la VAR, la chaine cryptée a notamment retrouvé des images de l’un des couacs du début de saison. Valère Germain s’était ainsi vu refuser un pénalty malgré une faute sur lui lors d’un coup-franc. Alerté timidement par les arbitres vidéo, le directeur de jeu avait tout nié en bloc selon sa perception du direct, et autorisé la reprise du jeu après une touche, permettant de mettre fin à la possibilité pour les sifflets de revenir sur la décision première de laisser jouer. Certes, ce n’était que le début de la VAR, mais cette attitude hautaine de M. Bastien, sûr de son coup et qui refuse de se remettre en cause, est le principal problème de l’application de la vidéo selon Pierre Ménès.

« Ça prouve exactement ce que je dis depuis le début de la saison. Entre les incompétents et ceux qui refusent l’aide du VAR, il y a trop d’erreurs alors que le système fonctionne », a pesté Pierre Ménès, même si le PSG a pu constater que, même en allant voir les images, les arbitres pouvaient parfois prendre de mauvaises décisions. Tout est une question d’interprétation assure de son côté le corps arbitral, même si l’incident de Nîmes-OM a permis au moins aux arbitres d’aller plus souvent vérifier par eux-mêmes quand le doute existe.