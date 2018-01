OM : Ces deux pistes du mercato estival se précisent pour l'OM

Dans : OM, MHSC, Mercato, Ligue 1.

Très calme cet hiver, l’Olympique de Marseille devrait être plus actif lors du prochain mercato estival. Le club phocéen aura notamment comme objectif de renforcer sa défense, en doublant notamment les postes sur les côtés. Dans cette optique, le club phocéen observe, depuis plusieurs semaines maintenant, les prestations de deux joueurs évoluant à Montpellier : Jérôme Roussillon et Ruben Aguilar, selon les informations de L’Equipe. En ce qui concerne le latéral gauche de 25 ans, l’affaire semble compliquée pour plusieurs raisons : la concurrence, mais également la volonté du joueur de partir à l’étranger en fin de saison. Monaco, Wolfsburg, Hambourg, le Celta Vigo et le FC Séville sont intéressés.

Au sujet de Ruben Aguilar, qui évolue sur le côté droit de la défense du MHSC, la donne est différente. En fin de contrat en juin 2020, le joueur pourrait prolonger avec son club. Mais sa valeur marchande est moins élevée que Jérôme Roussillon, ce qui rendrait un éventuel transfert possible. Il n’est d’ailleurs pas impossible que l’OM puisse rafler la mise en cas d’offre convaincante cet été. Mais dans ce dossier également, la concurrence sera féroce puisque la Fiorentina et Valence sont intéressés, au même titre que l’AS Monaco, qui partage décidément les mêmes pistes estivales que l’Olympique de Marseille au mercato. Une chose est sûre, la cellule de recrutement phocéenne ne chôme pas malgré le calme apparent de l’hiver. Et il pourrait bien se passer des choses très vite au mois de juin…