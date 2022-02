OM : Cengiz Ünder au PSG, la folle rumeur !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une superbe saison à l’OM où il a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives, Cengiz Ünder fait l’objet d’une folle rumeur.

Cengiz Ünder de l’Olympique de Marseille au PSG, la rumeur est lancée ce lundi par la presse turque et elle ne manquera pas de surprendre tout le monde. A en croire les informations relayées par Fanatik, les dirigeants du Paris Saint-Germain surveillent l’international turc de l’OM, auteur d’une première saison pleinement réussie à Marseille. Capable de jouer sur le côté droit ou dans un rôle de deuxième attaquant axial, Cengiz Ünder s’est adapté à la vitesse de l’éclair au championnat de France. Et tandis que son physique et son irrégularité lui étaient reprochés par le passé, Ünder est pour l’instant épargné par les blessures. De plus, il fait preuve d’une régularité lui ayant permis d’être ultra-décisif pour Marseille depuis le début de la saison avec 9 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

L'OM n'a pas l'intention de vendre Ünder

Actuellement prêté avec option d’achat par l’AS Roma, le milieu offensif turc de 24 ans sera définitivement un joueur de l’OM à la fin de la saison. En effet, son option d’achat s’élevant à environ 8 millions d’euros sera automatiquement levée, ce qui va permettre à Marseille de compter un renfort de poids à moindre coût. La rumeur liant Cengiz Ünder au Paris SG a de quoi surprendre mais que les supporters marseillais se rassurent. A moins d’une offre mirobolante, le natif de Balikesir ne devrait pas bouger. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli adorent son profil et surtout, l’Olympique de Marseille pourrait être interdit de recrutement l’été prochain en raison du conflit avec Watford pour le recrutement de Pape Gueye. Dans le cas où Pablo Longoria ne pourrait pas recruter pour le remplacer, nul doute que le président espagnol ne se séparera pas d’un joueur décisif et adoré des supporters tel que Cengiz Ünder…