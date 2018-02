OM : Ce transfert que Florian Thauvin n'a pas digéré au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison incroyable à l’Olympique de Marseille en 2016-2017 (20 buts en Ligue 1), Bafétimbi Gomis fait désormais les beaux jours de Galatasaray.

Mais l’ancien capitaine de l’OM a laissé des beaux souvenirs dans la cité phocéenne. Homme fort de l’attaque de Rudi Garcia, Florian Thauvin avait notamment une relation particulière avec l’ex-buteur de Swansea. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, l’international français a carrément expliqué qu’il « regrettait » le départ de Bafétimbi Gomis.

« J'ai regretté le départ de Bafé Gomis. Je le regrette encore parce que Bafé, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé dans tous les domaines, dans ma vie professionnelle et personnelle. C'est quelqu'un qui me manque beaucoup aujourd'hui. Au-delà du foot, c'est un ami. J'aurais aimé qu'il soit avec nous, je lui dois beaucoup » a lâché l’ailier droit de l’Olympique de Marseille, qui avait noué une relation particulière avec Bafétimbi Gomis. Oui mais voilà, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta en ont décidé autrement, en ne retenant par le natif de La Seyne-sur-Mer et en recrutant le ticket Mitroglou-Germain.