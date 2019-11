OM : Ce titulaire surprise a le Champions Project dans la peau

Dans : OM.

Ces trois dernières années, l’effectif a beaucoup bougé à Marseille avec le changement de propriétaire et l’arrivée de Frank McCourt. Mais un joueur recruté par Marcelo Bielsa en 2015 est toujours là : Bouna Sarr.

Le natif de Lyon a profité de sa polyvalence et de sa capacité à jouer dans tout le couloir droit pour s’imposer comme un joueur utile pour Rudi Garcia, puis maintenant pour André Villas-Boas. Et si son niveau a souvent fait l’objet de critiques voire de moqueries, force est de constater que le joueur de 27 ans a progressé et a désormais toute sa place au sein de l’effectif de Marseille. Raison pour laquelle il savoure l’instant présent, et n’a aucunement l’envie de quitter le club comme il l’a indiqué dans une interview accordée à Onze-Mondial.

« Je ne suis pas à plaindre, il y a toujours mieux forcément, mais il y a toujours moins bien. Aujourd’hui, je pense être à la place que je mérite. Je suis à l’OM, un très grand club français. Je suis très heureux de faire partie de ce Champions Project. On peut toujours espérer mieux. Mais franchement, il n’y a pas beaucoup de clubs mieux que celui-là. Il faut vivre dans ce club pour comprendre ce que je dis » a indiqué le Franco-Guinéen, fier d’avoir réussi à retourner l’opinion en sa faveur à l’Olympique de Marseille. Ce n’était pas gagné au vu de ses débuts très compliqués après son transfert du FC Metz pour moins de 2 ME…