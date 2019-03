OM : Ce soldat a tout pour plaire, les patrons en redemandent

Dans : OM, Mercato.

Souvent considéré comme un joker offensif, Lucas Ocampos a gagné sa place de titulaire à l’Olympique de Marseille.

Il avait déjà démontré la saison dernière, lors de la longue épopée des Phocéens, qu’il était un joueur sur qui compter. Dans l’engagement et les efforts, l’Argentin répond toujours présent, et c’est pourquoi le public du Vélodrome l’a adopté si facilement, malgré son côté brouillon. Recruté par Vincent Labrune alors qu’il se faisait remarquer à Monaco, l’ailier a en tout cas gagné les cœurs marseillais et a récemment confié qu’il ne voyait aucune raison d’aller voir ailleurs.

Il pourrait être exaucé puisque La Provence révèle que la direction réfléchit à lui proposer une prolongation de contrat. Lucas Ocampos est pour le moment engagé avec l’OM jusqu’en juin 2020, et ses performances comme son attitude irréprochable, rendent le joueur de 24 ans éligible à un nouveau contrat sur le long terme. C’est en tout cas un souhait commun qui a de grandes chances de se réaliser, à condition que les dirigeants olympiens ne tardent pas trop, car les choses pourraient sérieusement se compliquer si le natif de Quilmes devait entamer la saison prochaine avec une seule année de contrat restante.