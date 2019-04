OM : Ce retour gagnant peut tout changer pour Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Réclamé par pas mal de monde, y compris les supporters, le retour de Luiz Gustavo dans le onze de départ de l'Olympique de Marseille s'est avéré un choix gagnant pour Rudi Garcia, qui avait plus ou moins placardisé le milieu défensif brésilien. Buteur face à Nîmes, samedi au Vélodrome, Luiz Gustavo n'a pas tout réglé du côté de l'OM, mais sa rage de vaincre apporte un vrai plus à Marseille. Et pour Valère Germain, qui a lui aussi été décisif après avoir remplacé Mario Balotelli, ce retour de LG est une sacrée bonne nouvelle à l'heure du sprint final.

Dans La Provence, l'attaquant de l'Olympique de Marseille tire son chapeau à Luis Gustavo. « C’est quelqu’un qui doit être frustré, parce que c’est un grand joueur, il a envie de jouer. Mais il ne le montre pas, il est toujours derrière nous, à nous pousser, il a la bonne attitude. Parfois, j’ai été surpris qu’il ait cette bonne attitude parce que ce devait être compliqué. Il a eu la bonne réponse contre Nîmes, il nous a permis de prendre l’avantage plus largement. C’était une belle prestation pour lui et nous étions tous contents, ça s’est vu sur le but », fait remarquer Valère Germain, qui lui aussi connaît bien la vie de remplaçant de luxe.