OM : Ce renfort va tout changer, et ce n’est pas Benedetto

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas fait de folie au mercato en recrutant seulement trois joueurs.

Néanmoins, il semblerait que les recrues olympiennes soient des bonnes pioches. Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto ont déjà prouvé qu’ils avaient largement le niveau de la Ligue 1 tandis que Valentin Rongier, ancien capitaine du FC Nantes, a débarqué le 3 septembre dernier pour compenser numériquement le départ de Luiz Gustavo. Pour Rolland Courbis, visiblement très fan du joueur, Rongier est tout simplement le meilleur milieu de terrain de l’effectif de Villas-Boas devant Lopez, Sanson et Strootman.

« Le truc nouveau cet été, c'est que les trois joueurs qui sont arrivés, ce ne sont pas simplement des recrues, mais ce sont de réels renforts. Ils ont eu la main heureuse. Je rajouterais un petit point sur Rongier. Je le trouve très bon, ce joueur, c'est le meilleur milieu de l'effectif de Marseille. Je regarde cet effectif et je me dis qu'il y a des choses à faire pour Villas-Boas, d'autant que Benedetto est un très bon attaquant » a indiqué sur RMC l’ancien coach de Montpellier, très emballé. Reste maintenant à voir si Valentin Rongier parviendra à s’adapter à son nouvel environnement et à ses nouveaux partenaires.