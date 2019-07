OM : Ce prodige crève l'écran, Zubi accélère au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pour l’heure, la préparation de l’Olympique de Marseille n’incite pas vraiment à l’optimisme avec une courte victoire face aux U23 de Stoke City et deux défaites contre Accrington puis les Glasgow Rangers. Dans la grisaille, une lueur d’espoir a néanmoins été entrevue par les supporters phocéens avec les prestations très remarquées du grand espoir Isaac Lihadji. A 17 ans, ce gaucher évoluant sur le côté droit de l’attaque s’est distingué, et aurait notamment pu obtenir un penalty suite à un joli numéro en solitaire contre les Glasgow Rangers, dimanche.

Dans les radars des plus grands clubs européens, Isaac Lihadji n’a toujours pas signé professionnel à Marseille. Une anomalie que le directeur sportif Andoni Zubizarreta est sur le point de corriger selon L’Equipe. « Le club marseillais avance dans le dossier Isaac Lihadji. Dimanche à Glasgow, Andoni Zubizarreta a discuté avec le représentant du jeune attaquant, à propos de son premier contrat professionnel. « Zubi » a longuement exposé le projet du club, dans lequel entre cet ailier, apprécié par Villas-Boas, et il a formulé une proposition de contrat de trois ans, plus deux en option. Elle servira de base pour des négociations qui reprendront dans les prochaines semaines » indique le média. Enfin une bonne nouvelle pour les fans de l’OM…