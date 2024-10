OM ‍: Ce prodige assure l'avenir radieux de Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif sur le marché des transferts, l’OM a également renforcé son équipe réserve au cours des derniers mois. Le club phocéen a notamment recruté Robinio Vaz, international français des U17. Une recrue sur laquelle le club marseillais fonde de gros espoirs sur le long terme.

C’est désormais une habitude, l’Olympique de Marseille est très actif dans le marché des jeunes joueurs en post-formation afin de renforcer son équipe réserve dans un premier temps et pourquoi pas l’équipe professionnelle ensuite. Pablo Longoria a agi de cette façon pour Bilal Nadir, formé à Nice et qui a rejoint l’OM afin de signer son premier contrat pro. Le milieu de terrain commençait à jouer en professionnels avant d’être victime d’une rupture des ligaments croisés. L’été dernier, c’est à Sochaux que Marseille a pioché en faisant venir Alexandre Issanga et Robinio Vaz, deux internationaux français des moins de 17 ans.

Robinio Vaz 🇫🇷 (17 ans) qui marque encore avec la réserve de l'OM, déja 4 buts en 5 matchs pour lui cette saison. ⚽️🔥#TeamOM pic.twitter.com/tm2y70G6Q1 — Infos OM (@InfosOM_) October 6, 2024

Les deux joueurs font partie du groupe de l’équipe réserve dirigée par Jean-Pierre Papin et concernant Robinio Vaz, les premiers mois sont très prometteurs. L’attaquant né à Mantes-la-Jolie réalise un excellent début de saison en National 3 avec quatre buts inscrits en seulement cinq matchs. Il n’en fallait pas plus pour que la hype grimpe autour de lui alors qu’à son poste d’avant-centre, Elye Wahi (1 but cette saison sur penalty) est en grande difficulté avec les pros tandis que Neal Maupay a été bêtement exclu contre Angers vendredi soir. « Il serait grand temps de le voir dans le groupe pro. Il survole en réserve » a publié sur son compte X l’insider Adam Manser.

Robinio Vaz, le buteur qui cartonne à l'OM

La hype autour du jeune attaquant français risque de s’accentuer encore davantage dans les semaines à venir. Spécialiste des jeunes joueurs du centre de formation de l’Olympique de Marseille, le journaliste Bastien Cordoleani a confirmé sur X que le joueur était « extrêmement prometteur ». Reste maintenant à voir si Roberto De Zerbi sera patient avec lui en le laissant dans un premier temps dans le groupe réserve de Jean-Pierre Papin, ou si l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille sera curieux de voir ses qualités s’exprimer dans le groupe professionnel. Robinio Vaz a en tout cas tout de la belle pioche pour l’OM à long terme, d’autant que cette arrivée n’a pas coûté un centime au club phocéen l’été dernier.