OM : Ce message fort de la direction épate Hervé Penot

Dans : OM, Ligue 1.

En dépit d’un début de saison contrasté, et notamment de performances décevantes en Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille a décidé de prolonger le contrat de Rudi Garcia.

Une marque de confiance qui démontre que les dirigeants voient sur le long terme avec leur entraineur, et leur permet d’afficher leur volonté de construire autour de l’ancien coach de la Roma. Pourquoi pas pour Hervé Penot, qui avoue que ce message fort envoyé par les patrons marseillais n’était pas évident à donner. Mais la confiance en Rudi Garcia est plus forte que les manquements, la faiblesse du jeu et les résultats moyens de ce début de saison.

« Pour l’instant l’OM ne progresse pas. Maintenant il faut plutôt savoir si Garcia va faire redémarrer l’OM. La saison dernière, Garcia a fait progresser l’OM mais pas cette année. Marseille est un club où sur le plan du jeu, on se rend compte que ça ne va pas. On se rend également qu’il y a des joueurs en méforme, post coupe du Monde notamment et que par dessus ça, certains veulent partir. Ensuite il y’a l’histoire du « Grantatakan » que les dirigeants voulaient puis qu’ils ne voulaient plus. Il ne faut pas oublier la Ligue Europa, parce qu’après trois matchs vous êtes quasiment éliminés. Ça c’est terrible, c’est un coup dur énorme. Malgré tout, ce qui est intéressant avec les dirigeants olympiens et Eyraud, c’est qu’ils font confiance à Garcia et qu’ils continuent de penser que c’est avec lui que l’OM va passer un cap », a expliqué le journaliste sur la Chaine L’Equipe. La saison dernière également, Rudi Garcia avait été contesté pendant plusieurs mois, avant de voir son équipe monter en puissance au fil du temps.