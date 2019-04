OM : Ce Marseille-là fait honte à Thauvin...

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin, attaquant de l'OM, après la défaite à Bordeaux (2-0) : « Le podium ? Là, je pense que c'est quasiment impossible, maintenant... C'est un peu dur à encaisser... Pourquoi l'OM en est là ? On a perdu beaucoup trop de points bêtement... On s'est mis en difficulté sur des matchs que l'on devait gagner, comme celui de la semaine dernière contre Angers. Aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'il faut. On perd le match sur des détails, encore. Au haut niveau, les détails, ça coûte cher, donc on n'a plus qu'à assumer. Ce n'est pas normal d'être là où on est quand on joue à l'OM », a-t-il lancé sur Canal+.