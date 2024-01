OM ‍: Ce Marseillais Trop Puissant va tout exploser

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Revenu de la CAN, Faris Moumbagna s'apprête à faire ses grands débuts à l'OM. L'attaquant camerounais est peu connu à Marseille et en France. Patrick Mboma est dithyrambique concernant son jeune compatriote et notamment sur sa puissance physique.

Avec un Pierre-Emerick Aubameyang inconstant et un Vitinha très maladroit, les supporters marseillais ont de quoi déprimer cette saison. Recrue de l'OM cet hiver, l'attaquant camerounais Faris Moumbagna est donc attendu impatiemment par les Phocéens. Néanmoins, difficile de prévoir son rendement en Ligue 1. Âgé de 23 ans, Moumbagna a évolué aux Etats-Unis avant de se révéler à Bodo/Glimt en Norvège. Il a aidé son club à gagner le championnat en marquant 15 buts en 28 matchs au cours de la saison. Mais, les statistiques ne disent pas toujours grand chose d'un joueur.

Gros gabarit et grosse frappe pour Moumbagna

Les premiers retours de Norvège ont fait état d'un nouveau Lukaku dans le style. Un ancien joueur confirmé du Cameroun approuve cette affirmation. Il s'agit de Patrick Mboma. L'ancien joueur du PSG, présent en Côte d'Ivoire pour la CAN, a décrit le profil du nouveau joueur de l'OM. Pour lui, Faris Moumbagna peut secouer les défenses de Ligue 1. Il possède des qualités physiques qui collent bien avec les caractéristiques du championnat de France.

Faris Pemi Moumbagna déjà à l’entraînement avec l’OM.🏃🏾‍♂️🇨🇲 pic.twitter.com/za1YgkLSOn — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) January 30, 2024

« Faris est un jeune attaquant avec beaucoup de qualités. Il est d’une puissance athlétique et physique remarquable. Il est difficile à marquer compte tenu de sa masse musculaire. C’est un grand gabarit qui aime fixer les charnières défensives et servir de point d’appui pour ses coéquipiers qui sont autour de lui. Il a une belle technique de protection de balle et surtout une frappe lourde. Il sait marquer dans toutes les positions. Outre ses qualités, Faris Moumbagna doit gommer quelques défauts dans son jeu. Il a encore une grosse marge de progression notamment dans ses déplacements et dans ses démarquages. C’est un attaquant qui n’est pas trop remuant sans doute compte tenu de sa masse musculaire mais il peut encore s’étoffer tactiquement. Tout compte fait, c’est un attaquant d’avenir pour les Lions Indomptables du Cameroun », a t-il indiqué pour le site Teamfootball. Après le fantôme Vitinha, l'OM ne crachera pas sur un attaquant plus présent sur le front de l'attaque.