Ce joueur de l'OM refuse de parler à Longoria

Mis de côté par Roberto De Zerbi, et en froid avec les dirigeants marseillais, Chancel Mbemba est dans une situation inconfortable du côté de l'OM. Mais l'international congolais est déterminé.

Après avoir réglé le dossier Ounahi, qui s'est officiellement engagé ce mercredi avec le Panathinaïkos, et tandis que Jordan Veretout est sur le départ, Pablo Longoria ne sera toutefois pas tiré d'affaire, puisque le président de l'OM aura toujours deux lofteurs, à savoir Ulisses Garcia et Chancel Mbemba. Pour le premier, les choses vont vite se régler puisque La Provence confirme que le défenseur international suisse va finalement rester à Marseille, Roberto De Zerbi ayant décidé d'en faire la doublure de Quentin Merlin. Une affaire réglée donc pour les dirigeants du club phocéen.

Mais, s'agissant de Chancel Mbemba, c'est pas du tout la même limonade. Car le défenseur international congolais n'a pas du tout aimé la manière dont l'Olympique de Marseille s'est comporté avec lui, et sa récente sanction financière suite à un clash avec un proche de Mehdi Benatia l'a incité encore plus à ne faire aucun cadeau avec un club où il est dans la dernière année de contrat. L'Equipe confirme que la situation est totalement à l'arrêt et que rien n'indique que cela pourra favorablement évoluer.

Mbemba jusqu'au bout de son contrat à l'OM

Entre Chancel Mbemba et Pablo Longoria, ce n'est même pas la guerre, puisqu'il n'y a désormais aucun dialogue, alors que l'OM a encore quelques jours pour essayer de trouver une porte de sortie au joueur arrivé libre de Porto en 2022. « Les positions semblent irrémédiablement figées entre une direction lassée par le comportement du joueur et un défenseur central fâché contre le président Pablo Longoria. Les deux parties n’ont jamais daigné échanger sur le fond de la proposition d’Al-Shabab (....) Memba semble voué à évoluer toute l’année avec la réserve de l’OM, dirigé par Jean-Pierre Papin », prévient Mathieu Grégoire. Un gâchis pour tout le monde, car il est évident que depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille Chancel Mbemba a fait de belles choses. Mais avec le mercato haute vitesse imposé par le président de l'OM, y compris chez les entraîneurs, les choses sont forcément compliquées.