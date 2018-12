OM : Ce joueur a trouvé le problème n°1 de l'OM, et c'est grave

Dans : OM, Ligue 1, MHSC.

Au début du mois de novembre, Montpellier n’avait pas vraiment peiné à terrasser l’Olympique de Marseille au Stade de la Mosson (3-0).

Un match qui avait marqué les esprits puisque le MHSC distançait alors l’un de ses concurrents pour le podium, et avec la manière. Ce soir-là, c’est surtout la prestation des hommes de Rudi Garcia qui avait interpellé. Un manque d’envie avait notamment été aperçu, et c’est exactement ce que Ruben Aguilar, le défenseur du MHSC, a ressenti. Interrogé par Téléfoot, le latéral de 25 ans a clairement pointé du doigt l'état d'esprit des partenaires de Dimitri Payet. Cela risque de faire réagir...

« Ce n’est pas que c'était facile quand on les a gagnés 3-0, mais je les ai sentis déjà moins impliqués. Au niveau des duels, de l'implication, ils n'étaient pas coordonnés. A partir de ce moment-là c'est compliqué. L'année dernière on les sentait vraiment tous concernés, on sentait qu'ils avaient envie de faire de belles choses et cette année on le retrouve moins » a expliqué celui qui est un réel prétendant à une place en Equipe de France dans les mois à venir, mettant en cause la mentalité des Marseillais. A l'évidence, cela ne va pas plaire aux fans de l'OM, dont la patience a des limites.