OM : Ce consultant épargne Garcia et charge les joueurs de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

En ce début de saison, l’Olympique de Marseille a bien du mal à trouver son rythme de croisière. La défaite contre Nantes en est l’illustration, et a fait basculer le club phocéen dans un début de crise, comme le capitaine Dimitri Payet l’a d’ailleurs reconnu. Interrogé par La Provence, Bernard Bosquier a épargné Rudi Garcia, pourtant responsable n°1 des difficultés actuelles selon la majorité des supporters. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, ce sont davantage les joueurs qu’il faut blâmer, ceux-ci manquant de motivation selon lui.

« Ils ne donnent pas l’impression d’avoir envie. Quand tu es passionné de football, tu as envie d’être sur le terrain, même si tu ne joues que dix minutes ou un quart d’heure. Là, on dirait qu’il n’y a pas cela dans l’équipe. Lorsque tu n’as pas un ou deux aboyeurs, comme je les appelle, des mecs qui te remettent dans le droit chemin, tu ne t’en sors pas. Il faut aussi des gars qui chapeautent et donnent des conseils. Sur ce que je vois sur le terrain, je n’ai pas la sensation qu’il y en ait. Ce n’est pas une critique, c’est une constatation » a expliqué un Bernard Bosquier globalement déçu par l’attitude des joueurs de l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Comme la plupart des supporters…