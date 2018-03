OM : Ce consultant crie au scandale après le geste de Payet

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

Depuis dimanche soir, Dimitri Payet est au cœur des polémiques. Et pour cause, le capitaine de l’Olympique de Marseille n’a pas rendu le ballon au FC Nantes après que Tatarusanu l’ait volontairement envoyé en touche. Le gardien canari se plaignait du genou, mais les Marseillais ont jugé que l’ex-gardien de la Fiorentina avait simulé. La suite, on la connaît avec l’égalisation de Florian Thauvin sur un corner… de Dimitri Payet. Sur le plateau de 19h30 Sport, Eric Carrière a livré son avis sur la question. Et l’avis de l’ex-milieu de Nantes est très tranché : Dimitri Payet n’a pas eu un geste fair-play.

« Payet devait rendre le ballon au FC Nantes dimanche soir, c’est évident. Quand c’est un gardien qui met le ballon en touche, il n’y a pas de discussion possible. C’est volontaire de mettre le ballon en touche car il est blessé. Après, c’est à la charge de l’arbitre de remettre du temps additionnel en plus. Mais pour moi, Dimitri Payet n’a pas eu le bon comportement à ce moment du match » a expliqué le consultant, contrarié par le manque de fair-play du capitaine de l’OM sur cette action. Les avis diffèrent selon les observateurs, preuve que le sujet divise depuis dimanche soir…